Damiani: "Diverse critiche su Gattuso, ma la squadra può lottare per i primi 2-3 posti"

Oscar Damiani, presente negli studi de Il Bello del Calcio, ha parlato della vittoria ottenuta dal Napoli contro il Crotone: “Nonostante diverse critiche nei confronti di Gattuso e della squadra mi pare invece che ci si stia comportando bene dal punto di vista dei risultati ma anche del gioco. Avere tanti giocatori a disposizione in un periodo come questo e con le coppe credo sia un aspetto molto positivo. Credo molto in Gattuso, penso sarà abile a tenere tutti sulla corda e pronti ad intervenire. Il Napoli può lottare per i primi due-tre posti della classifica e sta giocando anche un buon calcio”.