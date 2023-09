Damiani: "Garcia deve giustificare le ultime partite, la comunicazione è importante"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Milan

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, ex calciatore, tra le altre, di Napoli e Milan: "Il campionato è cominciato da poco. Inoltre, il Milan ha cambiato molto. Sono calciatori che faticano ad inserirsi ed a garantire un rendimento importante. Lo stesso discorso vale per il Napoli. Tuttavia, credo si tratti di una fase momentanea. Le due squadre sono convinto torneranno ad uno stato di forma ideale, ergendosi ad alternativa ai nerazzurri i quali, a mio avviso, sono i favoriti”

Dalle recenti dichiarazioni, ha l’impressione che Garcia non si sia aggiornato negli ultimi mesi?

“Garcia deve anche un po’ giustificare le ultime prestazioni, la comunicazione è importante… Ciononostante, esprimere giudizi dopo appena quattro giornate è prematuro. È chiaro che il Napoli abbia delle difficoltà, ma sono convinto che possa impiegare le giuste contromisure per risolverle”