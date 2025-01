Damiani: "Garnacho per il calcio italiano più essere perfetto"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, procuratore sportivo ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Juventus:

Per sostituire Kvaratskhelia al Napoli, chi vedrebbe meglio tra Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi?

“Bella domanda. Un altro come Kvaratskhelia non si trova facilmente. Garnacho mi sembra un ragazzo interessante e potrebbe fare al caso del Napoli, ma spetta ai dirigenti decidere. Loro sono più bravi di me. Dico che Garnacho, nei contesti stretti come quelli del calcio italiano, potrebbe essere più decisivo. Anche Adeyemi, con la sua gamba, sarebbe un ottimo acquisto. Dipende da cosa cerca la squadra".