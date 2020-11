Damiani: "Il Napoli fatica davanti, Gattuso si assume colpe che non ha"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Oscar Damiani, agente FIFA: "Davanti il Napoli fatica, Osimhen in carriera non ha mai fatto tanti gol. C'è bisogno del miglior Mertens e di Insigne, qualcuno non è al meglio della condizione. Ci può stare un passaggio a vuoto della squadra. Gattuso si assume colpe che non ha, credo sia una situazione passeggera. Milik? Se il giocatore si comporta in un certo modo è anche giusto tenerlo fuori ma ci sono situazioni morali che vanno al di là dell'aspetto tecnico. Se penso al Napoli a chi penso come giocatore rappresentativo? Si possono vincere le partite anche senza un bomber da 25 gol all'anno. Sorpreso che Koulibaly sia rimasto a Napoli? Non più di tanto, non c'è oggi una società che può permettersi certe cifre per un difensore. Il Napoli ha recuperato il giocatore, è più forte e dà molto sul piano tattico e della personalità al Napoli. Rinnovo Gattuso? Sicuramente meritato, lui ha fatto molto bene. Tutti possono avere grandi soddisfazioni, De Laurentiis ha fatto un'ottima scelta".