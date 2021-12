Damiani: "Inter la più attrezzata per lo scudetto, ma il Napoli sta facendo bene"

Intervenuto a '1 Football Club', programma radiofonico su 1 Station Radio, Oscar Damiani ha parlato della gara tra Milan e Napoli. Queste le sue parole: "Milan-Napoli? Entrambe si stanno comportando bene nonostante un calo delle ultime settimane che può capitare. Non sempre si possono tenere i ritmi serrati. I rossoneri con Ibrahimovic e Giroud aumentano il potenziale offensivo ma per lo scudetto dico Inter è la più attrezzata. L'importante è qualificarsi tra le prime quattro per qualificarsi in Champions e avere una boccata d'aria dal punto di vista economico"