Damiani: "Koulibaly-Juve? Non credo che i bianconeri possano permetterselo..."

Oscar Damiani, procuratore sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio Crc soffermandosi sulla situazione in casa Napoli: "Come calciatore e come uomo, gli anni di Napoli non si possono dimenticare. Koulibaly alla Juventus? Secondo me i bianconeri non possono mettere 100-120 milioni per lui, ma loro sono bravi a trovare le risorse giuste, come hanno fatto con Ronaldo. Magari inseriranno qualche giocatore nella trattativa, anche se il Napoli preferisce trattenere il calciatore o darlo via solo all'estero".