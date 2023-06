Damiani: "Mourinho non è scelta giusta. C'è un nome ideale"

Oscar Damiani, agente Fifa, è intervenuto a Marte Sport Live

Oscar Damiani, agente Fifa, è intervenuto a Marte Sport Live: "Andranno via Spalletti e Giuntoli, quindi diventa complicato trovare una coppia altrettanto brava. Resta però la persona più importante, che è De Laurentiis e che fa le scelte, fidiamoci di lui. I nomi? Secondo me la società è fondamentale, è anche vero che il tecnico dovrà essere scelto in simbiosi con il ds, dovranno avere identità di vedute, non è semplice fare queste scelte, se fosse un tecnico italiano forse sarebbe più semplice. Galtier? Lo conosco bene, lo stimo, parla italiano, ha giocato a Monza, è bravo, competente, ma mi piacerebbe anche un tecnico nostrano, lo dico da ex azzurro, Italiano e De Zerbi sono giovani e competenti.

Va via Kim? Va via Osimhen? A questo punto vendiamo il Vesuvio! Ma no, il Napoli è sempre stato competitivo e lo sarà anche il prossimo anno, certo senza Kim ed Osimhen sarebbe dura. Mourinho? Non credo sia la soluzione giusta, è un grande allenatore ed ha vinto tantissimo, non penso però che De Laurentiis opterà per lui. Mi piacerebbe De Zerbi, bresciano come me, il suo Brighton è fantastico, vorrà giocare in Premier e l'ha meritato. La scelta senza rischi potrebbe essere Rafa Benitez".