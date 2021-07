Damiani: "Non vedo Insigne lontano da Napoli. Koulibaly invece ha bisogno di nuovi stimoli"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'agente Oscar Damiani: “Secondo me il migliore acquisto del Napoli è Spalletti. E’ un allenatore di cui ho molta stima e sono sicuro che farà rendere la squadra al meglio.

Insigne? E’ difficile che vada via dal Napoli, non lo vedo da un’altra parte. Se c’è un problema economico credo che con la volontà da entrambe le parti si possa trovare una soluzione. Lo vedo al Napoli con un rinnovo, è stato l’anima di questa squadra, ha fatto bene in Nazionale e merita un prolungamento. Tra persone intelligenti si troverà un accordo.

Koulibaly? Per il mercato inglese non sono cifre improponibili, potrebbe andare in Inghilterra. Potrebbe interessare al Real Madrid se cederà Varane? Possibile lì c’è chi lo conosce molto bene. Credo che Koulibaly è stato un grande giocatore a Napoli, ma penso che sia arrivato per lui e per la società trovare altri stimoli. Giuntoli è bravo e sicuramente troverà un’alternativa all’altezza”.