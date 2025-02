Damiani: “Prima c'era un dialogo con gli arbitri, ora il VAR ha peggiorato le cose"

Oscar Damiani, ex azzurro e agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “A Napoli ho trascorso gli anni più belli della mia vita, avevamo una squadretta ma ce l’abbiamo messa tutta. Ora il Napoli dà altre soddisfazioni ai tifosi che se le meritano.

Raspadori titolare? Conte è bravo e fa le scelte giuste, Raspadori mi piace e tra le linee può essere determinante.

VAR? Ci lamentavamo anche all’epoca di Lo Bello. E’ normale lamentarsi di arbitraggi e ora del VAR. Prima c’era più dialogo con gli arbitri tipo con Casarin. Mentre invece con Agnolin non ci potevi parlare. Prima la qualità e la personalità era importante, oggi lo è di meno. Vedo gli arbitri che non hanno troppa personalità. Il VAR ha peggiorato le cose, non dà garanzie nè sicurezza. Capisco che la tecnologia aiuti, ma in questo caso complica le cose”.