Damiani: "Troppe critiche al Napoli, ma chi gioca bene in Italia con continuità?"

Nel corso del Bello del calcio su Canale 21, l'ex giocatore ed agente Oscar Damiani ha parlato del momento del Napoli: "Bisogna migliorare, il gol di Bakayoko e la vittoria può dare fiducia per farli. Il Napoli può risalire, è forte, non sono per tutte queste critiche. Certo, non sta giocando benissimo, ma chi gioca bene in Italia? Forse il Milan, l'Atalanta, ma non con continuità, solo a sprazzi. Tutte non hanno continuità, anche al vertice".