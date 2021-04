Dani Alves, stoccata alla Juve: "Sono andato via perchè mi hanno mentito sul modo di giocare"

Attraverso una storia su "Instagram" di risposta ad un tifoso, Dani Alves, terzino 37 enne del San Paolo, spiega perchè lasciò la Juventus nell'estate del 2017 dopo una sola stagione di militanza in bianconero per passare al PSG: "Perchè lasciai la Juventus? Perché mi avevano detto che avrebbero cambiato il modo di giocare e non era vero", queste le parole del brasiliano.