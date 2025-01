Datolo presenta Garnacho: "Molto forte e duttile, c'è un ruolo in cui è perfetto"

vedi letture

Jesus Datolo, ex calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKissNapoli.it: “Penso che Garnacho possa essere una buona opzione per sostituire Kvara. Garnacho è un giocatore in crescita e penso che non abbia ancora raggiunto il livello tecnico che potrà avere in futuro, mi piace come gioca e spero di vederlo crescere ancora di più. È un giocatore veloce ed è un gran passatore. Può giocare a destra o a sinistra ma a me piace di più a sinistra. In Italia non è facile adattarsi da un punto di vista tattico ma lui ha abbastanza qualità per velocizzare questo processo.

Questo è possibile perché giocando nel Manchester e nel campionato inglese è abituato ad una competitività alta. E poi lui è argentino e gioca nella nazionale, anche questo aiuta. Sicuramente se andrà al Napoli la gente lo tratterà come un figlio e spero che possa vincere il campionato con gli azzurri.

Perché non sono riuscito ad esprimermi al meglio a Napoli? Era un altro Napoli, quando sono arrivato la società stava attraversando un brutto momento sia a livello sportivo. Oggi il Napoli sta molto meglio e gareggia per vincere lo scudetto e ha giocato tanto in Champions League negli ultimi anni, All’epoca non riuscivo ad adattarmi anche perché mi hanno messo in una posizione in campo in cui mi risultava difficile farlo. Ho giocato pochissimo ma ho sempre un ricordo piacevole del club. Mi hanno sempre trattato bene e quando posso visito sempre quella meravigliosa città”.