Davide Lippi: "Koulibaly insostituibile. Il Napoli dovrebbe cercare un giocatore diverso"

""Lui è un po' più insostituibile, anche se come ho detto prima non ce ne sono di davvero insostituibili".

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Nella sua intervista rilasciata in esclusiva a TMW, Davide Lippi ha parlato anche del possibile addio di Kalidou Koulibaly al Napoli: "Lui più insostituibile di tanti altri, anche se come ho detto prima non ce ne sono di davvero insostituibili. Sarebbe comunque complesso, il Napoli dovrebbe cercare un giocatore diverso. Spero possa rimanere ma è uno dei migliori difensori al mondo".