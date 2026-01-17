DAZN, Bazzani: "Il Sassuolo gioca di più, il Napoli può approfittarne. Ma non so se Grosso..."

Fabio Bazzani, opinionista DAZN ed ex attaccante, è intervenuto a 'Febbre a 90' su Vikonos Web Radio/Tv per parlare dell'imminente sfida tra Napoli e Sassuolo e non solo: "I neroverdi tendono a giocare un po’ di più e ad aggredire leggermente più alti, forse può attaccare un po’ di più e il Napoli potrebbe approfittarne, non so se Fabio Grosso, vedendo le ultime gare degli azzurri, opterà per un atteggiamento un po’ più guardingo.

Con Verona e Parma al Maradona ho visto due pareggi diversi, anche se poi la sofferenza è stata per il Napoli vedere squadre basse che facevano densità e partivano in contropiede, gli azzurri hanno creato molto con il Verona, mentre con i ducali hanno fatto più fatica a trovare la giocata, è mancata un po’ la qualità dei singoli, la velocità, la rapidità di esecuzione per scardinare la linea difensiva del Parma".