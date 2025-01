Dazn, Behrami: “Garnacho? Non lo prenderei, punterei su Yeremay. E’ simile a Kvara”

vedi letture

Valon Behrami, ex centrocampista del Napoli e opinionista, ha parlato ai microfoni di Dazn del possibile sostituto di Kvarastkhelia: “Garnacho? Non lo prenderei. Come giocatore mi convince tantissimo, ma se prendi Garnacho poi deve chiaramente giocare. Sarebbe da prendere in estate? La vedo dura. Le tempistiche richiedono che o lo fai adesso o se no in estate diventa difficile, perché poi ci sono altre squadre pronte a spendere quei soldi lì. Per il profilo chè mi esalta, ma in questo momento non lo farei. Non toccherei questo perfetto equilibrio che si è creato nello spogliatoio.

Ndoye? In nazionale ha ricoperto anche il ruolo di quinto, nel 3-4-3 della Svizzera all’Europeo lui era il quarto in alcune partite. Per quello che il lavoro della fase difensiva è un’idea molto corretta per quello che è il momento del Napoli.

Yeremay? E’ un giocatore molto vicino alle caratteristiche di Kvaratskhelia, forse con più qualità tecnica sul lungo perché ha anche forza fisica nelle gambe, lavora anche nella zona centrale da seconda punta. Parte anche lui da sinistra, è un fantasista molto interessante. In questo caso non hai grande richiesta dal punto di vista del minutaggio, perché entra a far parte di una grande società come quella del Napoli. Potrebbe essere molto intelligente come scelta, te lo costruisci in questi mesi per poi ritrovarti un giocatore importante nella prossima stagione con la Champions. Dei tre che abbiamo detto, forse andrei a puntare proprio su di lui. Anche in questo caso devi intervenire adesso, perché poi in estate diventa un’asta. Già ci sono tante squadre, il Chelsea in primis, che però magari a gennaio ha difficoltà a muoversi. Invece ora il Napoli ha la possibilità a livello finanziario di farlo. E’ un giocatore che ha anche duttilità, lo puoi usare in alcuni momenti con le due punte”.