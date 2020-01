Dazn, Borghi presenta Lobotka: "Ideale come vertice basso a tre!"

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Dazn Stefano Borghi per parlare di Lobotka: "Lobotka è un centrocampista d'organizzazione. Nel centrocampo a 3 azzurro, lo slovacco lo vedo come vertice basso. E' un giocatore di posizione che ama portare il pallone. Nel suo primo campionato col Celta Vigo ha fatto molto bene mentre questa stagione sta faticando come il resto della squadra. A me è sempre piaciuto tanto, lo vedo bene nella squadra di Gattuso"