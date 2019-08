Dazn, Borghi: "Settimana decisiva sul mercato. James? Ho un'altra impressione"

Stefano Borghi, telecronista DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Credo che sarà una settimana decisiva per il Napoli, ma anche per il Real Madrid, quindi per James. Se a inizio mercato la prospettiva di James sembrava molto forte, io ho l'impressione che pur rimanendo lui l'oggetto del desiderio di Ancelotti si siano sviluppate delle strategie alternative. Non ci sono giocatori come James, ma si possono fare altri discorsi. Lozano è una figura vicina a James e molto interessante per il tipo di progetto tecnico del Napoli. Icardi secondo me è desiderato da De Laurentiis, meno da Ancelotti".