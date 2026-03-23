Dazn, Brocchi su De Bruyne: "Col Cagliari mi è piaciuto molto, ne ho parlato anche con Conte"
Christian Brocchi, allenatore e opinionista, ha parlato di Kevin De Bruyne ai microfoni di DAZN: "Col Cagliari mi è piaciuto molto. La prima cosa importante, poi ne ho parlato anche con Antonio Conte a fine partita, è la condizione atletica, cioè è durato 90 minuti, stava benissimo, sembrava un ragazzino, sembrava non fosse un giocatore tornato da un infortunio così importante".
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