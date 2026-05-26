Alvino sicuro: "ADL sta trattando solo con Allegri, nessun incontro con Italiano"

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Così Carlo Alvino, nel corso del programma “Nun C’Accire Nisciuno” in onda su Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli,

“Non c’è alcun appuntamento tra Vincenzo Italiano e il suo entourage con Aurelio De Laurentiis”. Così Carlo Alvino, nel corso del programma “Nun C’Accire Nisciuno” in onda su Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, ha fatto chiarezza sulle strategie del club azzurro per la panchina del futuro.

Alvino ha poi spiegato che la trattativa attualmente più concreta sarebbe quella con Massimiliano Allegri

“C’è invece una trattativa in corso tra il Napoli e Massimiliano Allegri. Queste sono le notizie in tempo reale: nessun incontro con Italiano, ma un dialogo con il tecnico toscano”.

Infine, ha ribadito come il presidente azzurro stia concentrando le proprie attenzioni su un’unica pista: “È questo l’allenatore che in questo momento il presidente del Napoli sta trattando. C’è un’unica trattativa in atto ed è questa”.