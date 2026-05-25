Giordano contro Conte: "Macché compattare! Il giornalista deve dire la verità o è colluso!"

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"Compattarmi non significa che io devo stare al servizio né del Napoli né tuo. Devo stare al servizio della verità se sono in grado di trovarla"

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista Antonio Giordano per commentare le dichiarazioni di Antonio Conte sull'ambiente: "Conte sa che esiste un ruolo che è quello del giornalista, che non deve compattare: io non lavoro per conto tuo. Io lavoro soltanto per conto dell'editore e del lettore, è a lui che devo rispetto. E devo rispetto dicendo possibilmente cose piene di onestà intelletuale: a noi non è mai mancata, è il tratto caratterizzante di ognuno.

Se sono disonesto devo pagarne poi il prezzo. Compattarmi non significa che io devo stare al servizio né del Napoli né tuo. Devo stare al servizio della verità se sono in grado di trovarla, e della mia capacità di interpretare le cose e di raccontarle. Altrimenti sono colluso con te! Io non sono colluso. Se mi compatto, chi ci segue e chi ci legge ha il sacrosanto diritto di rimproverarci. Ma che tipo di libertà di pensiero avremmo? Di cosa stiamo parlando...".