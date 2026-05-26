Montervino: "Parole Conte? È riuscito a compattare tutto l'ambiente… contro di lui"

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"Credo che Conte sia riuscito anche nell'ultimo intento, quello di compattare tutto l'ambiente. In questo momento è tutto contro di lui, è riuscito"

Nel corso di Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8, è intervenuto l'ex calciatore azzurro ed oggi opinionista Francesco Montervino che ha commentato le parole di Antonio Conte in conferenza stampa: "Credo che Conte sia riuscito anche nell'ultimo intento, quello di compattare tutto l'ambiente. In questo momento è tutto contro di lui, è riuscito. Perché con queste dichiarazioni è riuscito a mettere d'accordo proprio tutti. Invece è andato via ed è riuscito in questo intento, probabilmente per riuscire avevami bisogno che lui andasse via.

Mi dispiace dire così, perché io sono uno di quelli che lo ha sempre ritenuto il miglior allenatore italiano, anche se non mi è mai piaciuto come ha giocato il Napoli. In questa trasmissione abbiamo criticato molto spesso il suo modo di comunicare: credo che questo non sia un suo plus. Credo che su questo debba ancora migliorare, ma forse non vuole farlo. Credo realmente che sia riuscito in questo intento. Sulla parola falliti, con grande onestà mi voglio augurare per lui che questa parola la ritagli soltanto per qualche elemento sgradevole, che nelle utime due settimane ha fatto qualcosa rimarcando la sua vita privata. Se era riferito a quel tipo di persone, mi sento di dire che forse avrei fatto anche di peggio. Mi auguro che la parola falliti era ritagliata solo per una o due persone".