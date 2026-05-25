Iraola-Napoli? Martino: "Mi intriga molto. Al Bournemouth ha fatto un gran lavoro"

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"Il Bournemouth mi ha sorpreso poiché prima lottava per non retrocedere mentre quest'anno mi ha sorpreso in maniera positiva"

Il radiocronista Carmine Martino è intervenuto a Radio Crc per parlare dei temi principali in casa Napoli. Queste le sue dichiarazioni: "La stagione di Kevin De Bruyne a Napoli è ingiudicabile poiché il belga non c’è mai stato in campo. Ci ha regalato qualche flash e momento di esaltazione con qualche rigore e calcio di punizione finito in porta, nel complesso ha realizzato cinque gol e due assist. I gol non sono stati di quelli che hanno lasciato il segno.

Nonostante tutto, io mi auguro che la storia tra Kevin De Bruyne e Napoli possa continuare, altrimenti sarebbe una grande incompiuta. Purtroppo potrebbe accadere ed è molto probabile. Ho sempre ammirato De Bruyne e vorrei che lasciasse un segno che possa rimanere nella storia anche a Napoli. Per quello che ha pagato il Napoli in termini di infortuni, il ricavato è stato il minimo.

Io mi auguro che Massimiliano Allegri non venga a Napoli, con tutto il rispetto che nutro nei suoi confronti. Molte persone hanno criticato l’operato di Conte per lo spettacolo offerto in campo, figuriamoci cosa potrebbe accadere qualora il tecnico toscano venisse a Napoli. Allegri ha iniziato la sua parabola discendente a livello di risultati. Arrivare a Napoli in un momento così particolare per sostituire Antonio Conte, potrebbe essere rischioso. C’è qualcosa che non mi torna, mi auguro che venga fatta la scelta giusta

Io, però, non voglio sostituirmi ad Aurelio De Laurentiis poiché non ho le sue capacità, potenzialità e intuizioni. Solo uno o due volte il Presidente del Napoli ha sbagliato la scelta dell’allenatore, troverà la giusta soluzione in un momento particolare come quello attuale. Prima di Conte era più facile cercarne uno bravo, ora diventa difficile poichè non deve essere solo bravo, ma avere le spalle larghe per gestire una situazione non facile. L’asticella si è alzata di molto e non ci saranno investimenti da centinaia di milioni di euro.

Allegri ha stravolto tutto. Dopo tutta l’adrenalina che ho accumulato nella giornata di ieri trascorsa a fare la telecronaca e dopo tutti i risultati sorprendenti che abbiamo visto, questa notte pensavo come sia ancora bello il calcio italiano per l’impegno che hanno profuso le squadre che non avevano più nulla da dire e i crolli clamorosi e inaspettati come quello di Milan e Juventus che vederli fuori dalla Champions è incredibile. Chissà se questa notte Conte ha pensato se avesse sbagliato a lasciare il Napoli quando Milan e Juventus sono fuori dalla Champions e se la doveva giocare solo con l’Inter.

Quando Antonio Conte ieri ha parlato in conferenza stampa, era difficile ipotizzare un cambio di panchina, ma purtroppo succede.

Il Napoli ha vissuto una situazione identica nella partita contro il Verona quando c’era Gattuso sulla panchina azzurra. Rimani attanagliato dalla situazione che incombe in partite come quella di ieri tra Milan e Cagliari e a quel punto della partita lo Stadio Meazza diventa tragicomico e fai le brutte figure. Sicuramente non ti aspetti da Massimiliano Allegri un crollo del genere, soprattutto da un allenatore che ha vinto tutti quegli scudetti e che ha l’esperienza giusta per guidare un club

L’indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport su un interessamento del Napoli per Andoni Iraola mi intriga. Iraola è uno di quegli allenatori che potrebbe far bene in Italia. Il Bournemouth mi ha sorpreso poiché prima lottava per non retrocedere mentre quest'anno mi ha sorpreso in maniera positiva. È arrivato in Europa League e ha sfiorato la qualificazione in Champions League. La squadra inglese gioca con un pressing altissimo e con verticalizzazioni istantanee.

Iraola è arrivato in Inghilterra perché ha lavorato molto bene in Spagna portando il Rayo Vallecano dalla Serie B alla Serie A. Dopo di che, lui viene dalla scuola di Marcelo Bielsa che quando mi viene nominato rimango sempre sull’attenti. Per me solo questa è una nota di merito Non credo che Iraola venga al Napoli, ma mi fa piacere per questo interessamento.

A Milinkovic-Savic dò un 6 di stima, ma mi aspettavo di più. Meret mi dà sempre la sensazione di essere affidabile e anche a lui dò 6 poiché è stato sempre all’altezza della situazione. Io partirei sempre con Alex Meret titolare.

Buongiorno è stata una delusione, mi aspettavo la sua consacrazione dopo la passata stagione, a lui dò 4. Hojlund 7 poiché ha fatto un ottimo campionato, adattandosi a Conte che lo ha fatto crescere, il danese è destinato a diventare un crack tra qualche anno se tutto va per il meglio".