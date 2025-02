Dazn, Buscaglia: “Differenza abissale tra Inter e Napoli nelle alternative”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo, è intervenuto il giornalista e telecronista di Dazn Ricky Buscaglia: “Quando l’Inter gioca ieri come contro la Fiorentina non ce n’è per nessuno. Hanno voluto dimostrare che a Firenze ci fu un incidente di percorso e ci sono riusciti. Sono entrati in campo come fosse una finale di Champions League, e questo nonostante le assenze. La Fiorentina ha provato a limitare i danni, e non si può non parlare di un arbitraggio disastroso.

Problema in attacco per l’Inter? Difficile negare che esista. Non è una questione di gol fatti, ma di alternative che stanno rendendo poco anche perché utilizzati in maniera ridotta. Forse la società poteva intervenire sul mercato. È in attacco che ci sono meno sicurezze, e si vede da come l’Inter faccia fatica a uccidere le partite.

Ricambi? È quella che fa tutta la differenza. Numeri, disponibilità e freschezza di gamba: c’è troppa differenza tra Napoli e Inter. Sono due squadre che da questo punto di vista vanno su binari diversi, quantomeno in difesa e a centrocampo.

Parole di Inzaghi? Ha detto che ci sono altre squadre che vogliono quello che vuole l’Inter. Mi aspetto le risposte di Conte e anche di Gasperini: è l’inizio di quelle schermaglie che ci accompagneranno fino al big match di marzo. È un campionato bellissimo da raccontare. Conte ha fatto un percorso clamoroso e questo gli va dato atto”.