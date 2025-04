Dazn, Buscaglia: “Ho visto un Napoli concentrato e sicuro, sono certo che può fare 6 vittorie"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un 'Calcio alla Radio – Terzo Tempo' è intervenuto il giornalista e telecronista di Dazn Ricky Buscaglia: “Il Napoli da qua al termine può dire la sua, ma non essere indipendente a così poche giornate dalla fine è un handicap. Abbiamo analizzato nel post partita i due calendari a confronto, e credo che l’Inter sia indubbiamente svantaggiata. Chi insegue deve sempre mettere pressione addosso, ed è ciò che dovrà fare il Napoli. Gara difficile per i nerazzurri, anche se sono convinto che l’Inter perderà davvero pochi punti.

Sono sicuro che il Napoli potrà fare 6 vittorie consecutive: ho visto dal vivo una squadra concentrata e sicura, che fa sfogare l’avversario e poi colpire. È ovvio dirlo, ma vincere tutte le partite è l’unica sicurezza per centrare l’obiettivo. Penso che il Napoli abbia serie possibilità. È vero che non c’è più Kvara, ma ci sono giocatori in crescita come Gilmour e lo stesso Lukaku. L’Inter ha dimostrato di poter lasciare punti per strada, l’incrocio tra Champions e Coppa Italia possono erodere parecchie energie, sia fisiche che mentali”.