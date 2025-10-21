Dazn, Buscaglia: "Lucca deve capire il Napoli e viceversa. Ora fa cose diverse"

Ricky Buscaglia, giornalista e telecronista, a Dazn parla delle difficoltà di Lucca contro il Torino. "Lucca arriva da una squadra diversa, Conte gli sta chiedendo cose diverse e analizzando le partite, Lucca deve avvicinarsi al Napoli e viceversa. 18 tocchi e 6 passaggi in 75 minuti vuol dire impatto nullo, zero, per un giocatore pagato 35 milioni".

Poi vengono mostrate delle immagini e il giornalista fa notare: "Qui servirebbe una giocata alla Lukaku che difende palla, qui dovrebbe fare come Hojlund che va in profondità ma lo fa tardi, qui invece è il Napoli a non servirlo quando chiama il movimento in verticale". In studio, insomma, si analizzano le difficoltà del giocatore ma anche del Napoli che non riesce a legarsi con lui. Almeno per ora.