Dazn, Casotti sponsorizza Haland: "Chi lo prende fa un affare"

Federico Casotti, giornalista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole: "In Europa, Juve, Inter e Napoli sono le tre squadre che si pongono al di sopra delle altre italiane, in quanto hanno vinto le loro partite.



Haland? Le premesse sono ottime, ha qualità indiscusse ed è in costante evoluzione. Salisburgo è sicuramente un ottimo posto in cui crescere per provare a spiccare il volo.



Juventus e Napoli su di lui? Chi lo prende fa un affare".