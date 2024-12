Dazn, Ferrara: "Napoli in linea col percorso prefissato, Conte ha due meriti"

Ciro Ferrara, ex calciatore azzurro e oggi commentatore, ai microfoni di DAZN nel corso di Serie A Show ha parlato del momento del Napoli di Antonio Conte e dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, le due squadre in vetta alla classifica. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Conte o Gasperini? Dal punto di vista dell’esperienza peró se paragoniamo Conte a un altro allenatore di grande esperienza come Gasperini… Non ha mai vinto uno scudetto ma nella vita si parte sempre da non aver vinto, e poi ha vinto una Europa League l’anno scorso. Secondo me il Napoli sta facendo il percorso che meritava questa rosa. È stato in grado di recuperare e ridare entusiasmo a tanti giocatori ed è assolutamente in linea con il percorso che si erano prefissati”