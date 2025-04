Dazn, Ferrara: "Questa vittoria è la spinta giusta per la rincorsa all'Inter"

Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli, ha commentato ai microfoni di Dazn ha commentato la vittoria del Napoli contro l'Empoli: "Complimenti all'Empoli per come si presentata qua a Napoli soprattutto nel primo tempo, ma il Napoli ha meritato la vittoria e le ansie e quel braccino che abbiamo visto nelle ultime partite non si sono viste e questa vittoria ti da quella spinta per la rincorsa all'Inter. Il Maradona ancora una volta è stato ancora sold out e e nonstante la normale pressione ha vinto la partita. McTominay è stato davvero grandioso, Conte voleva assolutamente che lui tornasse al gol".

I ragazzi di Conte sono stati bravi ad essere sempre concentrati fino all'ultimo secondo della gara. Lukaku sta assolutamente ripagando la fiducia di Conte, ma non solo nei gol e negli assist, anche nell'atteggiamento quando è stato sostituito ha applaudito tutti dalla panchina".