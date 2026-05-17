Dazn, Giaccherini: "Conte andrà via da Napoli, nel post-partita l'ho visto moscio"

Dazn, Giaccherini: "Conte andrà via da Napoli, nel post-partita l'ho visto moscio"TuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 16:00Le Interviste
di Antonio Noto
"Il fatto che vada via non è in base ai risultati, che sono stati straordinari: primo e secondo posto e Supercoppa".

Emanuele Giaccherini, ex giocatore di Juventus e Napoli, ha parlat del futuro di Antonio Conte ai microfoni di DAZN nel corso del post partita di Pisa-Napoli: "Credo che Conte andrà via a fine stagione. Da come l'ho visto nelle interviste post partita sembrava piuttosto moscio, si può dire no.

Il fatto che vada via non è in base ai risultati, che sono stati straordimari: primo e secondo posto e Supercoppa. Non se per stimoli o per magari un progetto diverso, non lo so, o per fermarsi. Ci sono tante situazioni, la Nazionale..."