Di Lorenzo sul futuro: "Clima di incertezza lo percepisco più all'esterno che nel gruppo"

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Al termine della gara, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

La vittoria contro il Pisa e la qualificazione matematica alla prossima Champions League riportano serenità in casa Napoli. Al termine della gara, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sia sul traguardo raggiunto sia sulle prospettive future del club azzurro.

Il capitano ha sottolineato soprattutto la forza del gruppo nel corso di una stagione complicata: “È stata una stagione difficile sotto tanti aspetti, però il gruppo è sempre rimasto compatto e unito affrontando le difficoltà. Siamo contenti di questa qualificazione in Europa e ora vogliamo chiudere il discorso anche per il secondo posto, che non è ancora matematico”.

: “Questo senso di incertezza lo percepisco più all’esterno che all’interno del gruppo. In due anni abbiamo raggiunto risultati incredibili: lo scudetto, la Supercoppa e le qualificazioni in Champions”.

Infine il messaggio più chiaro sul futuro del club: “Sicuramente ci saranno cambiamenti, perché i giocatori vanno e vengono, ma quel che non deve mai mancare a Napoli è la competitività. Spero che il Napoli continui a lottare per le posizioni di alta classifica”.