Rrahmani a Dazn: “Stagione molto complicata, ma dato tutto e meritato questo finale”

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“Con Conte ormai lavoriamo da tempo, è qui da due anni e sappiamo bene cosa chiede".

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match vinto dagli azzurri per 3-0 sul campo del Pisa. Il centrale kosovaro ha commentato così il successo e la stagione della squadra: “Con Conte ormai lavoriamo da tempo, è qui da due anni e sappiamo bene cosa chiede. Abbiamo dato tutto.

È stata una stagione molto complicata, anche per i tanti infortuni, compreso il mio. Ci sono stati momenti difficili da affrontare, con pochi giocatori a disposizione. Alla fine credo che abbiamo meritato di chiudere il campionato in questo modo”.