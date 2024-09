Dazn, Iori: "Rafa Marin? Va aspettato, gli manca ancora esperienza e fiducia"

Alessandro Iori, giornalista DAZN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Rafa Marin? Gli manca ancora quell’esperienza e fiducia nei propri mezzi che gli permette di aggiungersi ai centrocampisti nella fase di costruzione. Ha un fisico molto importante ed ha i mezzi tecnici per sopperire ad eventuali assenze di Buongiorno o Rrahmani.

Va in qualche modo aspettato. Rafa Marin è un ottima riserva, forse non è pronto per fare il titolare fisso. Ricordo che alcuni calciatori del Napoli, quando arrivarono, non avevano chissà quale appeal. Quindi merita pazienza e fiducia Rafa Marin, l’unica perplessità può essere relativa ad una collocazione tattica. All’Alaves giocava in una difesa a quattro, mentre a Napoli ha dovuto imparare prima a giocare nella difesa a tre”.