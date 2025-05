DAZN, Marcolin: "C'è più pressione sul Napoli, l'Inter ha avuto tutta la settimana per lavorare"

Manca sempre meno al termine di questo campionato ed al fischio d'inizio di Inter-Lazio, gara che interessa da vicino il Napoli, impegnato al Tardini con il Parma. A San Siro a bordo campo, prima dell'inizio della gara, ha parlato così ai microfoni di DAZN l'ex compagno di squadra del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi Dario Marcolin.

"L'Inter ha avuto tutta la settimana per lavorare, c'è più pressione sul Napoli che sull'Inter per esperienza personale. Inzaghi è bravo nella gestione dei giocatori, sembra quasi che i giocatori vanno in campo come se gli devono qualcosa. Sia Inter che Lazio giocano all'attacco, non vedremo una partita strategica".