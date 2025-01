Dazn, Marcolin: "Conte ha bruciato le tappe! All'inizio obiettivo Champions, guardate ora dov'è"

Dario Marcolin, ex calciatore e oggi commentatore, ai microfoni di DAZN ha parlato del successo del Napoli contro la Fiorentina facendo il punto della situazione degli azzurri. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli ha bruciato le tappe, Antonio Conte ha bruciato le tappe. A inizio anno gli chiedevano la Champions, adesso è primo in classifica e ha cambiato anche gli obiettivi il Napoli.

Da qui alla fine della stagione gli mancano 19 partite, di campionato, quindi si può concentrare tantissimo sulla corsa per lo scudetto. Sette partite sono state vinte per 1-0 dal Napoli, quindi io do una definizione al Napoli: o trova la via o la costruisce. Non sempre è stato un Napoli bello, ma è stato un Napoli che adesso ha tante alternative. Anche a Firenze: Neres fa un grandissimo gol che apre le danze, poi la praticità di Anguissa, l’accompagno di McTominay… A Genova il Napoli vince con due colpi di testa. Sono dei fattori in più che il Napoli mette nel suo bagaglio. Con la Fiorentina ha fatto un’altra mossa: Spinazzola per Kvara, a fare il quinto in fase difensiva e l’attaccante a piede invertito. C’è dentro il mondo di Antonio Conte, che in Italia è arrivato o primo o secondo, mai terzo. Lui sa come ci si allena, quali parole dire allo spogliatoio, quali alla stampa, quando sei primo in classifica”.