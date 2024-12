Dazn, Marcolin su Neres: "Ha trasformato una palla laterale in gol, facendo 40m palla al piede"

Dario Marcolin, ex calciatore e oggi commentatore, ai microfoni di Dazn ha parlato della prestazione di David Neres contro l'Udinese: "Neres ha fatto una partita ordinata, perché lui generalmente quando entrava a 20 minuti dalla fine cercava di creare qualcosa di diverso, era un po’ anarchico e rischiava il dribbling. Invece con l’Udinese ha fatto tutto per bene: Giannetti ha fatto un’autorete sfortunata, ma Neres era lì, l’ha cercato. Ha trasformato una palla prendendola dalla linea laterale e si è ritrovato a chiudere il gol sul secondo palo, ha fatto quasi 40 metri di campo palla al piede".

