Dazn, Mastroianni: "Neres è più di un 12° uomo, per qualità e anche per curriculum"

vedi letture

Dario Mastroianni, giornalista e commentatore, ai microfoni di Dazn ha parlato della prestazione di David Neres contro l'Udinese: "Se Neres è solo un dodicesimo uomo? Per curriculum, per quello che ha saputo fare in carriera giocando sia a sinistra che a destra, soprattutto ai tempi dell’Ajax, probabilmente no.

Poi è vero che non ha avuto la costanza che aveva messo in campo in Olanda nei primi dodici mesi, però è un giocatore che per qualità e per quello che puoi dare è più di un dodicesimo uomo. È anche vero che dall’altra parte devi togliere uno come Politano che è un equilibratore, ieri ha fatto un rientro di più di 70 metri nonostante fosse già ammonito a dieci minuti dalla fine, ed è importante in quella doppia funzione. E poi togliere Kvara è difficile e i motivi li sappiamo benissimo. Però se questo è il livello medio e costante di David Neres, è una carta impressionante a disposizione di questa squadra”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).