Dazn, Mizzoni: "Gattuso non è un traghettatore, gli acquisti tutti per il suo gioco..."

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giulia Mizzoni, giornalista di Dazn, che ha posto l'attenzione proprio sulla sfida di stasera (visibile in streaming proprIo su Dazn) tra Napoli e Fiorentina: “Stasera è importante portare un risultato positivo a casa. Stimo Gattuso per ragioni caratteriali e umane e penso che anche ciò che è arrivato in questo mercato, sia sintomo di voler creare una squadra a sua immagine e somiglianza. Un calciatore che mi ha colpito? Assolutamente Di Lorenzo. Lukaku anche mi ha impressionato molto, sopratutto il suo rapporto con Conte. Gattuso è nel momento della verità, è qui da poco più di un mese e ha l'intenzione di cambiare rotta rispetto a ciò che si è vissuto con il Napoli di Ancelotti. Non mi aspettavo il fallimento di Ancelotti, l'ho sempre difeso, quando succedono certe cose la colpa non è mai di uno solo. I giocatori che stanno arrivando sembrano tutti per Gattuso, per il suo gioco, ma mi pare che si stia dando forma al Napoli proprio per lui, non lo vedo più come un traghettatore".