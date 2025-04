Dazn, Pardo: "Nel 2T il Napoli ha tirato per la prima volta nei minuti di recupero!"

Il giornalista Pierluigi Pardo, intervenuto ai microfoni di DAZN, ha commentato così il match tra Bologna e Napoli terminato sul risultato di 1-1: "Secondo tempo del Napoli? C'è soprattutto da capire la condizione fisica della squadra, perché il Bologna ha fatto una grandissima gara nella ripresa. Penso però che il Napoli si sia abbassato troppo: nel secondo tempo ha tirato per la prima volta solo nel recupero.

Non credo sia un cattivo risultato per il Napoli, molti tifosi avrebbero firmato per mantenere il - 3 prima di questo turno e va detto che il Bologna è in gran forma. Adesso il Napoli sulla carta sembra avere un calendario in discesa con sette partite alla portata. Per me deve fare un salto di qualità per quanto riguarda la brillantezza fisica, se facesse filotto nelle ultime sette partite potrebbe arrivare a dama. L'Inter sta facendo una stagione straordinaria, ma è chiaro che avrà più impegni e stanchezza, oltre ad un calendario più difficile".