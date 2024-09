Dazn, Parolo: "Conte abbassa le aspettative, ma dentro di sè vuol vincere sempre"

vedi letture

Marco Parolo, ex giocatore e oggi commentatore, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Napoli-Monza parlando dell'avvio degli azzurri e delle dichiarazioni del tecnico partenopeo.

Conte chiede calma, non si può pensare che il Napoli sia favorito?

"Anche il suo linguaggio del corpo, il suo modo di parlare... Sapeva già che si andava a parare in questo aspetto, si andava a parare sul fatto 'deve vincere, ormai la squadra è forte per fare questo'. Lui abbassa questo livello, ma dentro di sé lui vuol vincere sempre, quindi in ogni singola partita cerca di trasmettere questo alla squadra. Come ha mosso la linea difensiva, come è andato a muovere tutta la squadra... Lui pretende di non prendere gol, lui secondo me ha preso più soddisfazione dal clean sheet. Forse il suo valore e il suo livello l'ha paragonato settimana scorsa con la Juve, dove ha visto che lì c'è ancora un gap dove lavorare. Te la sei giocata alla pari ma non da dire la batto, vinco, sono una squadra forte. È li però che il tempo, la settimana di lavoro, con lui vuol dire tanto. Vuol dire preparare le partite al massimo e al 100%".