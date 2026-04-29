Dazn, Russo: "Como-Napoli? Rispetto all'andata gli azzurri hanno più qualità"

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"Fabregas rappresenta a pieno la figura dell'allenatore moderno".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Marco Russo di Dazn: "Fabregas propone un calcio differente rispetto agli altri allenatori di Serie A, provoca un po' di antipatie in generale. Si dice che il suo stile di calcio è rischioso e nasce così la battaglia con i risultatisti. È un modo di far calcio che va verso la direzione europea. Non senza trascurare la fase difensiva. Quasi tutti i club di vertici basano il loro obiettivo sulla qualificazione di Champions League, ma è un obiettivo finanziario. Ma il tifoso non gode per un quarto posto, vuole arrivare al risultato. Il quarto posto è un obiettivo finanziario per costruirsi un futuro migliore.

Il Como può qualificarsi in Champions? Sì, ma deve battere il Napoli. Per me è dentro la lotta. Posso capire che Fabregas faccia discorsi per evitare di essere paragonato a Roma e Juventus, ma adesso è cambiata la dimensione. È una squadra giovane, con tanti ragazzi che lottano per la prima volta per l'Europa. Dal canto suo prova a limitare e rimettere i piedi per terra. Fabregas rappresenta a pieno la figura dell'allenatore moderno. Pensa al campo, ma anche alla comunicazione e alla gestione del gruppo.

Che partita farà il Napoli? Rispetto alla gara d'andata, il club azzurro ha più qualità. Il Como arriva a questa partita con una vittoria sulle spalle".