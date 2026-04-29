Di Canio su Psg-Bayern: "Contro quegli attacchi, non puoi solo chiuderti e ripartire”

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"Negli ultimi 30 metri entrambe hanno giocatori che possono fare la differenza in maniera incredibile”.

Dagli studi di Sky Sport, l'opinionista e l'ex attaccante di Napoli e Juventus Paolo Di Canio torna sullo spettacolare 5-4 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco nell’andata della semifinale di Champions League: “Quando hai quei cinque giocatori davanti, come fai a metterti dietro a difendere e sperare di ripartire? Poi il PSG è stato anche costretto, perché il Bayern è più corale. Negli ultimi 30 metri entrambe hanno giocatori che possono fare la differenza in maniera incredibile”.

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