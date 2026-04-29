Calciomercato Napoli, Modugno: "Bonifico da 60mln già pronto per l'estate"

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Inviato a Castel Volturno, il giornalista Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha dichiarato: "Il bonifico è già pronto per i riscatti di Hojlund, 44 milioni, e Alisson, 16,5 milioni. Il riscatto di Hojlund è legato all'eventuale qualificazione in Champions che il Napoli sta certificando ma Manna ci aveva già detto in esclusiva che lo avrebbero riscattato a prescindere.

La sua crescita è stata evidente. Ha avuto una continuità di rendimento e c'è stata anche un'evoluzione tecnica grazie al lavoro di Conte. Il centravanti del futuro sarà lui, vedremo se ancora con Conte e con quale sistema di gioco. Alisson è stata una grande intuizione di Manna. Ha un potenziale importante. Ha margini di crescita e magari un giorno avrà anche una certa rivendibilità. E' il tipico colpo alla Napoli, da Napoli".