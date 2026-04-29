Sosa non ci sta: “Qualcuno ha spinto gli arbitri ad agire così, si deve pagare!”
"È arrivato il momento, così come è successo a Calciopoli, dove ha pagato la Juventus, che chiunque sia compromesso in questa situazione paghi".
Nel corso del "Processo di Biscardi", l'ex attaccante del Napoli Roberto "Pampa" Sosa ha parlato del caso Rocchi: "È arrivato il momento, così come è successo a Calciopoli, dove ha pagato la Juventus, che chiunque sia compromesso in questa situazione paghi. Ma sono partite di due, tre anni fa? Che non portano nulla a questo scudetto, allo scudetto dell’anno scorso del Napoli? Ok, ma devono pagare gli arbitri e chi li ha portati a essere indagati.
Perché non credo che l’arbitro si sia svegliato al mattino e dica: “Oggi mi hanno detto che dovevo andare ad arbitrare questa partita, quindi faccio un favore a questa squadra”. Qualcuno li ha portati ad agire in questo modo".
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