Dazn, Stramaccioni: "Difficile affrontare un Napoli così applicato e con le idee di Conte"

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Napoli-Bologna: "Sicuramente la risposta da un punto di vista della solidità, della compattezza, dell’occupazione del campo.

Difficile affrontare questo Napoli se gioca con questa applicazione, abbinata a cosa, alle idee di questo uomo, dell’allenatore Antonio Conte. L’inserimento e il gol del braccetto di difesa è sicuramente uno dei suoi marchi di fabbrica. E poi la qualità di Kvaratskhelia, che secondo me è cresciuto in una stagione di sofferenza come la scorsa, ed è a un livello di leadership - sarà stata anche la paternità - che è veramente una buona notizia per il Napoli".