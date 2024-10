Dazn, Stramaccioni: "Il Napoli ha 8/11 dello scudetto, gli altri tre sono di livello internazionale"

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore, è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando della corsa al titolo che vede coinvolto anche il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Il Napoli può candidarsi alla conquista del titolo, o è troppo presto per guardare alla classifica?

"Questo Napoli è ovvio che è una squadra costruita. Anche perché otto undicesimi sono campioni d'Italia, e non ci andiamo lontano. Buongiorno ha sostituito Kim, McTominay ha sostituito Zielinski, e Lukaku ha sostituito Osimhen. Poi ognuno sceglie quelli che gli garbano di più, ma stiamo parlando di giocatori di livello importante e di livello internazionale. Quindi questo Napoli è una realtà. Le partite, vi correggo a tutti e due, non sono quattro ma sono sei, arrivando fino a Lazio-Napoli. Quindi le partite che il Napoli ha in fila saranno sei e ci diranno sicuramente qualcosa in più. Però è un grande stimolo, perché il Napoli adesso ha acquisito un piccolo vantaggio, e con gli scontri diretti giustamente farà vedere a tutto il campionato e a se stesso di che pasta è fatto".