DAZN, Stramaccioni: "Su Politano è più rigore di tutti, vedete il movimento di Anjorin..."

Negli studi DAZN, l'allenatore e opinionista Andrea Stramaccioni ha parlato del rigore concesso a Politano in Empoli-Napoli: "Per me è più rigore di tutti. Parliamo di calcio. Politano sterza, Anjorin non prende palla e gli taglia la strada, lasciate perdere i piedi a me non interessa lo step on foot vedete il movimento a tagliare la strada”.