Trotta: "In Coppa Italia Conte sapeva di uscire, può trarre vantaggio dal giocare meno"

vedi letture

"Fonseca porta avanti le sue idee fino in fondo ed è la scelta giusta! L'Atalanta può vincere il campionato"

Ivano Trotta, allenatore ed ex calciatore, tra le altre, del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Tutti al Var”, format in onda ogni giovedì su Sportitalia.

"Gasperini sta facendo un grandissimo lavoro, è primo in classifica e fa una bellissima figura in Europa. Anche quando affronta grandi squadre come il Real Madrid impone il suo gioco. Secondo me può vincere il campionato.

Conte? Con la Lazio in Coppa Italia sapeva di uscire. Il suo Napoli ha meno partite in calendario e può trarne vantaggio. Lukaku? Anche giustamente viene un po' preso di mira: è venuto a Napoli dopo un lungo corteggiamento, ci si aspetta qualcosa in più. Giusto che Napoli si aspetti qualcosa di meglio, a prescindere dal fatto che la squadra lo aiuti o meno. La Juventus potrebbe recuperare un po' di punti.

Fonseca? Porta avanti le sue idee fino in fondo, scelta giusta. Se dovesse andar via dal Milan, lo farà sapendo di aver fatto ciò che è giusto. Lui spesso viene chiamato a parlare e deve sbilanciarsi sulle sue idee, altri invece hanno un percorso più silenzioso. Lui è costretto a dire molto per via di una società inesistente.

Nel gioco del calcio per vincere le partite devi fare gol, sta lì la differenza. Però la solidità difensiva rimane importante per chi vuole raggiungere risultati".