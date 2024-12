Auriemma: “Osimhen andrebbe alla Juve! È molto legato a Giuntoli che l’ha portato a Napoli”

Il giornalista Raffaele Auriemmma, ai microfoni di Radio Cusano, ha parlato della possibile trattativa che potrebbe portare Victor Osimhen alla Juventus: “Osimhen alla Juve a gennaio? Se vende Vlahovic ci posso anche credere. Cristiano Giuntoli l’ha portato a Napoli, è stato lui che l’ha voluto fortemente nonostante le resistenze del presidente De Laurentiis perché costava tanto.

E invece lui lo ha convinto, è stato persuasivo, l’ha portato a Napoli 3 giorni in vacanza per fargli vedere le città e alla fine Osimhen si è legato a Giuntoli. Non vedo perché oggi Giuntoli non possa ottenere il sì di Osimhen in una condizione nella quale il giocatore è alla ricerca di un top club in cui poter vincere la Champions. Il ragazzo andrebbe alla Juve, per quale motivo non dovrebbe andarci? La clausola per liberare Osimhen a gennaio credo che valga solo per il mercato italiano, quindi servirebbe una trattativa tra la Juventus e il Napoli”.