5º posto Champions? L'Italia allunga sul Portogallo: il ranking UEFA aggiornato

vedi letture

Si è conclusa un'altra settimana di sfide europee con le italiane che hanno collezionato due vittorie, due sconfitte e un pareggio in Champions e tre successi tra Europa e Conference League.

In virtù di questi risultati, nel ranking UEFA stagionale l’Italia, seconda in classifica, allunga sul Portogallo terzo. Al termine della stagione le prime due nazioni in graduatoria avranno diritto a un posto in più in Champions League, quindi il 5° per la precisione in Serie A. Di seguito il ranking UEFA aggiornato:

INGHILTERRA 13.642 (7/7)

ITALIA 12.109 (5/5)

…………………………………..

PORTOGALLO 11.775 (5/5)

SPAGNA 11.428 (7/7)

BELGIO 11.150 (5/5)

GERMANIA 10.421 (8/8)

FRANCIA 9.928 (6/7)

REP.CECA 8.700 (4/5)

SVEZIA 8.156 (2/4)

OLANDA 8.000 (5/6)