De Biasi: "Il Napoli deve essere mariuolo in A per concentrarsi anche sull'EL!"

Gianni De Biasi, commissario tecnico dell'Azerbaigian, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "L'Europa League è un trofeo come un altro, sicuramente un trofeo che deve essere giocato con voglia per andare lontano. Spesso e volentieri ci si sciacqua la bocca dicendo che il campionato è più importante, invece bisogna giocarsela. I problemi di organico riguardano tutti, l'Europa League va onorata e non snobbata. Il Napoli deve essere 'mariuolo', provando a rubacchiare cosa può in campionato e concentrandosi così anche sull'Europa League".